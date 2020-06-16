سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية

اليكم سعر الدولار فى السودان اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وفقاً للأسعار على شاشات البنك المركزى خلال التعاملات الصباحية.
وجاء سعر الدولار فى السودان اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بالإضافة إلى بعض العملات الآخري العربية والعالمية بالبنك المركزى، كالتالى:
- سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55.00 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق بلغ الدولار سعرما بين 141 – 145 جنيها، مقارنة مع 138 جنيهاً.
- وسجل سعر اليورو 61.08 جنيه للشراء و62.39 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 69.67 جنيه للشراء و 70.02 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.
- سعر الريال السعودي عند 14.68 جنيه، و الدرهم الإماراتي مسجلا 15.01 جنيه، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 177.97 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.