أسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الثلاثاء 16/6/2020

اليكم اسعار البيتكوين اليوم مقابل العملات العربية الثلاثاء 16-6-2020 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية، وننشر لكم هذا التقرير سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم و سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم و سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم و سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالي.
سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم
1 bitcoin price usd today بيتكوين = 9,389.4513 دولار امريكي (USD)
1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)
سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم
1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)
1 (BTC) بيتكوين = 2,887.2250 دينار الكويتي (KWD)
سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم
1 (EGP) جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)
1 (BTC) بيتكوين = 154,056.6901 جنية المصري (EGP)
سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم
1 (BTC) بيتكوين = 4,885,340.1831 ليرة السورية (SYP)
1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC)