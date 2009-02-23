محاولة لخطف جندي صهيوني في مخيم المغازي و« سرايا القدس » تخوض اشتباكات عنيفة

فلسطين اليوم – غزة

ذكرت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن الاشتباكات العنيفة التي دارت صباحا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال كانت تستهدف أسر جندي إسرائيلي من المنطقة .

ووفقا لتلك المصادر فإن قوات خاصة صهيونية حاولت تسللت في المكان وفوجئت بكمائن ومقاومة عنيفة أضطر بعدها الطيران الإسرائيلي للتدخل بعد أن تم محاصرة القوة الخاصة في المكان .

وأوضحت هذه المصادر أن مقاومين حاولوا أسر جندي من القوات الخاصة الصهيونية لكن لم يعرف مصير أفراد المجموعة التي حاصرت الجنود في أحد المنازل .

لكن المصدر أكد لنا أن المقاومين تحدثوا عبر أجهزة اللاسلكي أنهم سيطروا على جندي صهيوني وانقطع الاتصال بهم.

سرايا القدس تخوض اشتباكات مسلحة وعنيفة

في السياق ذاته أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن خوض اشتباكات مسلحة وعنيفة مع قوة صهيونية خاصة حاولت التسلل شرق مخيم المغازي، وتمكنت احدي مجموعاتها المجاهدة من النجاة من قصف صهيوني استهدفهم بالمنطقة.

وأكدت سرايا القدس في بيان لها انه وفي ساعات صباح اليوم الاثنين 28صفر 1430هـ، الموافق 23 -2-2009م، تمكنت إحدى مجموعات سرايا القدس المجاهدة من الاشتباك المسلح والعنيف مع قوة صهيونية خاصة بعد أن تمكن مجاهدونا الأبطال من رصدها عندما حاولت التسلل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وواضح البيان ان المجموعة نجت من قصف صهيوني استهدفهم بعدد من الصواريخ بالمنطقة.

وأكدت سرايا القدس ان هذه المهمة الجهادية، تأتي في إطار التصدي لأي محاولة توغل صهيونية داخل القطاع، وتأكيداً منا علي المضي قدما في نهج الجهاد والمقاومة.