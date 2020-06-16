فيديو هل بدأت حرب الكوريتين بعد تفجير مكتب الاتصالات المشترك

علقت كوريا الشمالية على خبر تدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الذي نقلته وسائل اعلام لكوريا الجنوبية.

ووفقًا لتقرير إذاعي تشوسون المركزية الكورية الشمالية قال: "إن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ دمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضاف التقرير الإذاعي: "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية".

وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل القمامات وأولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة سيدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

ووفقًا لوسائل اعلام الجنوبية، فقد تم رصد صعود دخان كثيف من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، فيما سمع دي انفجارات كبيرة في المنطقة.

ورجح مصدر عسكري لوسائل الاعلام الجنوبية أن تكون كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ.

وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أعلنت أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح، لافتة إلى أن الجيش سينفذ "على الفور وبشكل مستمر"، أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة.