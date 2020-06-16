العمادي يوضح سبب تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر5

أوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، سبب تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر5

وقال العمادي: "إن قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل".

وأوضح السفير العمادي في تصريح نشرته اللجنة القطرية بغزة أن تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر5 بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

ونفى العمادي بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.

كما نفى العمادي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار.

وأكد على استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.