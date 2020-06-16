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نسبت لـ"فتحي حماد"

حماس تنفي تصريحات حول جهوزيتها استلام الضفة بعد انهيار السلطة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:04 - 16 يونيو 2020
فتحي حماد فتحي حماد
تقارير
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نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الثلاثاء16/6/2020، ما يتم تناقله حول جهوزية الحركة استلام الضفة المحتلة، والحفاظ على السلام بعد انهيار سلطة رام الله.

وبين مكتب عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد ، ان بعض الصفحات الإعلامية المشبوهة تناقلت تصريحاً منسوب للأخ أ. فتحي حماد "أبو مصعب" ، معتبراً ان التصريحات محض فبركات وأكاذيب يهدف إلى المسّ بمواقف الحركة، وحرف البوصلة عن مساعي العدو الصهيوني لضم الضفة وتمرير صفقة القرن.

وقال مكتب حماد بأنّ هذه المحاولات البائسة ليس لها قيمة، ولا تنطلي على أبناء شعبنا المجاهد الذي سيقاوم مخططات العدو الصهيوني بكل السبل المتاحة.

 

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