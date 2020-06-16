حماس تنفي تصريحات حول جهوزيتها استلام الضفة بعد انهيار السلطة

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الثلاثاء16/6/2020، ما يتم تناقله حول جهوزية الحركة استلام الضفة المحتلة، والحفاظ على السلام بعد انهيار سلطة رام الله.

وبين مكتب عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد ، ان بعض الصفحات الإعلامية المشبوهة تناقلت تصريحاً منسوب للأخ أ. فتحي حماد "أبو مصعب" ، معتبراً ان التصريحات محض فبركات وأكاذيب يهدف إلى المسّ بمواقف الحركة، وحرف البوصلة عن مساعي العدو الصهيوني لضم الضفة وتمرير صفقة القرن.

وقال مكتب حماد بأنّ هذه المحاولات البائسة ليس لها قيمة، ولا تنطلي على أبناء شعبنا المجاهد الذي سيقاوم مخططات العدو الصهيوني بكل السبل المتاحة.