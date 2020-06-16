أمريكا تُهدد الأردن : الأموال مقابل "أحلام التميمي"

أكدت صحيفة "يديعوت " اليوم الثلاثاء16/6/2020، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن، لتسليمها أسيرة محررة بصفقة شاليط.

وقالت الصحيفة ، أن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، بحجة انها مطلوبة للـ FBI، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم "سوبارو" بالقدس المحتلة عام 2001، التي أدت لمقتل عدد من "الإسرائيليين"، بينهم مواطن أمريكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت سابقاً من الحكومة الأردنية، تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.