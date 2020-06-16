بالأسماء: الاحتلال يداهم بيت أمر ويعتقل قيادي في الجهاد واسرى محررين

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء16/6/2020 ، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عام) والأسيران المحرران محمد شحدة حسن الصليبي (22 عام)، وسليمان جودت سليمان بحر (21 عام)، والجريح نور محمد نايف الصليبي (18 عام)، خلال حملة مداهمة واسعة لبلدة بيت أمر بالخليل .

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية فجر اليوم مناطق خلة العين وحارة بحر والظهر في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل ، وقاموا بعملية تفتيش واسعة بمنازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، واحتجاز اصحابها في غرف مغلقة.

وتم نقل المعتقلين الأربعة إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة إلى 9 منذ بداية الشهر الحالي.