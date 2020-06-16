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الدولار يرتفع مقابل العملات الأخرى ..فما السبب؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:31 - 16 يونيو 2020
دولارات دولارات
تقارير
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شهدت اسعار الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 16/6/2020 ، استقراراً مقابل العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بعد ارتفاع كبير الليلة الماضية .

ارتفاع الدولار يعود الى اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة

الدولار الاسترالي انخفض نحو 1% مقابل نظيره الأمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7% وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

العملة اليابانية لم ترتفع كثيرا مقابل الدولار ورغم العزوف عن المخاطرة الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيا أمام اليورو إلي 1.0723.

وعزا محللون ان سبب ارتفاع الدولار يعود إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات الفيروس، قال "أولريخ لوختمان" مدير أبحاث سوق الصرف والسلع الأولية في كومرتس بنك:

 

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