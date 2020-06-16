الغاء ترخيص علاج ترامب السحري كعقار لعلاج كورونا لهذا السبب

قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الاثنين الغاء ترخيص علاج وصف بأنه عقار ترامب السحري لعلاج فيروس كورونا القاتل "كوفيد-19"

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء بأن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لم يحسن حالة مرضى كوفيد-19، أو كان له تأثير مضاد للفيروسات، وبالتالي فإن الفوائد لم تفوق المخاطر"، وفقا لمجلة "فايننشال تايمز".

يُشار إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين، والذي يستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة كعلاج فعال للقضاء على كورونا.

ترامب لم يكتف بالترويج عبر مؤتمراته الصحفية لعقار هيدروكسي كلوروكين ولكن أعلن مايو/أيار المنصرم أنه يتناول الدواء بنفسه معللا ذلك بقوله، "أعتقد أنه جيد لقد سمعت أمورا جيدة جدا عنه أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟".

ويأتي قرار الإدارة الأمريكية بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.