تتصدر أسعار النفط اليوم الثلاثاء 16-6-2020 محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظ.

وقد شهدت الأسعار اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل سعر البرميل الواحد نحو 40 دولارًا.

هذا الارتفاع في سعر البرميل الواحد يدلل على تعافي الطلب على الوقود.

ورغم ارتفاع سعر البرميل الواحد وتعافي الطلب بشكل لافت وإلا أن أعضاء أعضاء مجموعة "أوبك+" لا زالوا يلتزمون باتفاق خفض الإنتاج.

وأشارت بيانات موقع "بلومبرغ" إلى أن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف جرى تداولها، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، عند 37.18 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.16% عن التسوية السابق.

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 16-6-2020

في حين لامس خام القياس العالمي "برنت" مستوى 40 دولارا للبرميل، حيث جرى تداول عقوده الآجلة عند 39.82 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.25% عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس على ارتفاع، حيث سجل مزيج "برنت" 39.72 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي عند التسوية 37.12 دولار للبرميل.

ويخشى المتعاملون في سوق النفط العالمي من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) الأمر الذي قد يشكل تباطؤ في الاقتصاد العالمي.