انفجار كبير في كوريا الشمالية قرب حدود الجنوبية

وقع صباح اليوم الثلاثاء انفجار كبير جدًا في منطقة كيسون في كوريا الشمالية وهي المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية.

ووفقًا لوسائل اعلام الجنوبية، فقد تم رصد صعود دخان كثيف من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، فيما سمع دي انفجارات كبيرة في المنطقة.

ورجح مصدر عسكري لوسائل الاعلام الجنوبية أن تكون كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ.

وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أعلنت أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح، لافتة إلى أن الجيش سينفذ "على الفور وبشكل مستمر"، أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة.

فيما قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم تعزيز مراقبته على كوريا الشمالية، ولكن لم يتم اكتشاف أي تحركات غير عادية حتى الآن.

وفي بيان يوم السبت الماضي، قالت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إن جيشها سيكون مخول له الحق في اتخاذ الخطوة التالية ضد الجنوب.