إيران تتحدى ترامب بقرار استراتيجي خطير

أكدت مصادر لوكالة رويترز البريطانية بأن جمهورية إيران الإسلامية تتحدى رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بعد اتخاذها قرار استراتيجي سيوسع نفوذ ايران بشكل كبير.

وأوضحت المصادر، أن ايران قد ترسل شحنتين أو ثلاث شهريا ضمن مبيعات منتظمة من البنزين إلى فنزويلا".

وقالت المصادر: "إن الوحدة العسكرية القوية للحرس الثوري الإيراني، هي من تحدد السياسة بشأن فنزويلا"، فيما قال متعامل إيراني على دراية بالسياسة "هذا قرار استراتيجي طويل الأجل اتخذته الدولة لتوسيع النفوذ".

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد وصول شحنات وناقلات نفط إيرانية تحمل وقودا ومشتقات نفطية، رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو الجاري حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.