"مقترح دولي" لإعادة المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية

اقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن يشارك في "مقترح دولي" يهدف إلى إعادة "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو (بالفيديو كونفرنس) يوم أمس الاثنين.

وأكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل الموحد سيكون جاهزاً لتسهيل عملية سياسية سلمية بين الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني وفق محددات متفق عليها.

وشدد بوريل على ضرورة تشجيع الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني على العودة إلى العملية السياسية المتوفقة منذ وقت طويل، فـ"لا بديل عن العودة للمفاوضات"، حسب كلامه.

وأشار الى أن الأوروبيين كانوا واضحين تجاه رفضهم لضم أراض من الضفة الغربية لـ "إسرائيل"، وقال: "شرحنا للوزير الأمريكي وجهة نظرنا تجاه الأمر وآثاره على حل الدولتين والاستقرار في المنطقة".

أما حول المقترح الألماني بالعودة إلى عمل متعدد الأطراف لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فقدا بدا بوريل غامضاً، إذ أكد أن بومبيو استمع إلى وجهة النظر هذه ولكنه لم يرفضها أو يقبلها.

وقال بوريل: "إن أوروبا تدعم المفاوضات لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

وأضاف: "إن خطة ترامب للسلام وصلت إلى طريق مسدود، لأنه لم يعتمد على المعايير التي تريدها أوروبا.

وأكد بوريل أن المفاوضات يجب أن تكون بدون شروط مسبقة، وأن الأمور ستقرر وتتطور خلال تلك الفترة.

كما استمع بومبيو إلى مواقف الوزراء بشأن الضم المحتمل للأراضي من قبل "إسرائيل"، وقال: "تم التعبير عن مواقف مختلفة - أحدها حول المجر والآخر حول لوكسمبورج".

لكن بومبيو أشار إلى أنه أوضح للأوروبيين أن الولايات المتحدة مهتمة أيضًا بدولة فلسطينية، ولكن ليس بالمعايير الأوروبية.

وأوضح بومبيو "إننا ندعم حل الدولتين، ولكن ليس على أساس خطط الاتحاد الأوروبي لكن وفق خطة ترامب".

وعبر ماس عن موقف ألمانيا ضد الضم وحذر من العواقب السلبية للعملية والوضع الأمني ​​الإقليمي. وأوضح أن الضم سيكون له أيضًا آثار على العلاقات مع "إسرائيل".