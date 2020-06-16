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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 09:41 - 16 يونيو 2020
سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020
تقارير
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يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة السورية والعملات الأخرى.

وتتعرض الليرة السورية لانهيار كبير أمام الدولار الأمريكي لأسباب مختلفة ومتعددة أهمها استمرار الحرب الداخلية في الدولة السورية العربية.

وتشهد الأسعار اختلافًا واضحًا من منطقة إلى أخرى، كما أن هناك سعرين للعملة في سوريا سعر السوق السوداء وسعر البنك المركزي.

ومن الواضح أن جميع الصرافين لا يلتزمون بقرارات البنك المركزي مطلقًا ويلتزمون بسعر سوق السوداء الذي يشهد انهيار الليرة السورية مقابل الدولار.

وجاءت الأسعار على النحو التالي حسب المناطق الرئيسة في سوريا

 

سعر صرف الدولار في سوريا

 

سعر صرف الدولار الامريكي في دمشق

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2300

2215

سعر البنك المركزي

704

700

الحوالات

700

 

 

سعر صرف الدولار الامريكي في حلب

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2295

2210

سعر البنك المركزي

704

700

الحوالات

700

 

 

سعر صرف الدولار الامريكي في اللاذقية

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2298

2213

سعر البنك المركزي

704

700

الحوالات

700

 

 

 

سعر صرف الدولار الامريكي في ادلب

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2395

2310

سعر البنك المركزي

704

700

الحوالات

700

 

 

 

سعر صرف اليورو في سوريا

سعر صرف اليورو الأوروبي في دمشق

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2595

2499

سعر البنك المركزي

794

789

الحوالات

789

 

 

سعر صرف اليورو الأوروبي في ادلب

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2589

2493

سعر البنك المركزي

794

789

الحوالات

789

 

 

سعر صرف اليورو الأوروبي في حلب

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2702

2606

سعر البنك المركزي

794

789

الحوالات

789

 

 

سعر صرف اليورو الأوروبي في اللاذقية

بيع

شراء

سعر السوق السوداء

2593

2497

سعر البنك المركزي

794

789

الحوالات

789

 

 

 

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