يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة السورية والعملات الأخرى.

وتتعرض الليرة السورية لانهيار كبير أمام الدولار الأمريكي لأسباب مختلفة ومتعددة أهمها استمرار الحرب الداخلية في الدولة السورية العربية.

وتشهد الأسعار اختلافًا واضحًا من منطقة إلى أخرى، كما أن هناك سعرين للعملة في سوريا سعر السوق السوداء وسعر البنك المركزي.

ومن الواضح أن جميع الصرافين لا يلتزمون بقرارات البنك المركزي مطلقًا ويلتزمون بسعر سوق السوداء الذي يشهد انهيار الليرة السورية مقابل الدولار.

وجاءت الأسعار على النحو التالي حسب المناطق الرئيسة في سوريا

سعر صرف الدولار في سوريا

سعر صرف الدولار الامريكي في دمشق بيع شراء سعر السوق السوداء 2300 2215 سعر البنك المركزي 704 700 الحوالات 700

سعر صرف الدولار الامريكي في حلب بيع شراء سعر السوق السوداء 2295 2210 سعر البنك المركزي 704 700 الحوالات 700

سعر صرف الدولار الامريكي في اللاذقية بيع شراء سعر السوق السوداء 2298 2213 سعر البنك المركزي 704 700 الحوالات 700

سعر صرف الدولار الامريكي في ادلب بيع شراء سعر السوق السوداء 2395 2310 سعر البنك المركزي 704 700 الحوالات 700

سعر صرف اليورو في سوريا

سعر صرف اليورو الأوروبي في دمشق بيع شراء سعر السوق السوداء 2595 2499 سعر البنك المركزي 794 789 الحوالات 789

سعر صرف اليورو الأوروبي في ادلب بيع شراء سعر السوق السوداء 2589 2493 سعر البنك المركزي 794 789 الحوالات 789

سعر صرف اليورو الأوروبي في حلب بيع شراء سعر السوق السوداء 2702 2606 سعر البنك المركزي 794 789 الحوالات 789