يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة السورية والعملات الأخرى.
وتتعرض الليرة السورية لانهيار كبير أمام الدولار الأمريكي لأسباب مختلفة ومتعددة أهمها استمرار الحرب الداخلية في الدولة السورية العربية.
وتشهد الأسعار اختلافًا واضحًا من منطقة إلى أخرى، كما أن هناك سعرين للعملة في سوريا سعر السوق السوداء وسعر البنك المركزي.
ومن الواضح أن جميع الصرافين لا يلتزمون بقرارات البنك المركزي مطلقًا ويلتزمون بسعر سوق السوداء الذي يشهد انهيار الليرة السورية مقابل الدولار.
وجاءت الأسعار على النحو التالي حسب المناطق الرئيسة في سوريا
سعر صرف الدولار في سوريا
|
سعر صرف الدولار الامريكي في دمشق
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2300
|
2215
|
سعر البنك المركزي
|
704
|
700
|
الحوالات
|
700
|
|
سعر صرف الدولار الامريكي في حلب
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2295
|
2210
|
سعر البنك المركزي
|
704
|
700
|
الحوالات
|
700
|
|
سعر صرف الدولار الامريكي في اللاذقية
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2298
|
2213
|
سعر البنك المركزي
|
704
|
700
|
الحوالات
|
700
|
|
سعر صرف الدولار الامريكي في ادلب
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2395
|
2310
|
سعر البنك المركزي
|
704
|
700
|
الحوالات
|
700
|
سعر صرف اليورو في سوريا
|
سعر صرف اليورو الأوروبي في دمشق
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2595
|
2499
|
سعر البنك المركزي
|
794
|
789
|
الحوالات
|
789
|
|
سعر صرف اليورو الأوروبي في ادلب
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2589
|
2493
|
سعر البنك المركزي
|
794
|
789
|
الحوالات
|
789
|
|
سعر صرف اليورو الأوروبي في حلب
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2702
|
2606
|
سعر البنك المركزي
|
794
|
789
|
الحوالات
|
789
|
|
سعر صرف اليورو الأوروبي في اللاذقية
|
بيع
|
شراء
|
سعر السوق السوداء
|
2593
|
2497
|
سعر البنك المركزي
|
794
|
789
|
الحوالات
|
789
|