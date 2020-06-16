الصليب: نحاول إيجاد وسائل اتصال بديلة عن برنامج الزيارات بين الأسرى وذويهم

أكدت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت، أن اللجنة الدولية تعمل بشكل حثيث ومتواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد وسائل بديلة عن برنامج الزيارات لتوفير اتصال بين المعتقلين وذويهم.

ونفت زقوت في تصريح لإذاعة صوت القدس صباح اليوم الثلاثاء، ما يُشاع عن عودة برنامج الزيارات بين الأسرى وذويهم، مؤكدة عدم وجود اعلان رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى ان برنامج الزيارات بين الأسرى وذويهم توقف منذ تاريخ 17-3-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) لتقليل الاحتكاك الخارجي مع المعتقلين خشية من فيروس كورونا.

وقالت زقوت: "حتى اللحظة هناك حوار مع سلطات الاحتلال لإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن برنامج الزيارات"، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية تتفهم المزيد من القيود التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بسبب الجانحة، كما تتفهم حالة القلق والتوتر ومشاعر الحزن والخوف والقلق لدى أهالي المعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال مطالبة بالإعلان رسميًا عن قنوات الاتصال بين الأسرى وذويهم في حال تم الاتفاق الثنائي بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبينة أن مندوبي الصليب الأحمر زاروا أكثر من 20 معتقلًا ولم تظهر أي علامات عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين.