سجلت 11 دولة عربية مساء أمس الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأشارت الاحصائيات أن الدول العربية سجلت أمس وفاة 254 شخصًا بفيروس كورونا بينما سجلت عشرات الآلاف من الإصابات لا سيما ي الدول الخليجية.

إحصائية مفاجئة حول عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في الدول العربية

حيث سجلت مصر وفاة 97 شخصاً، من مجموع 1,672 حالة وفاة، حتى الآن، وعن تسجيل 1,691 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 46,289 حالة.

وسجلت العراق وفاة 45 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 652 أشخاص، كما سجلت 1,106 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 21,315 حالة حتى الآن.

كما سجلت اليمن وفاة 44 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 208 أشخاص، كما سجلت 116 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 844 حالة حتى الآن.

كما سجلت السعودية 39 حالة وفاة، من مجموع 1,011 وفاة حتى الآن، كما سجلت 4,507 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 132,048 شخصاً.

وسجلت الجزائر وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 777 شخصاً، كما سجلت 112 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,031 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 108 أشخاص، كما سجلت 1,043 إصابة جديدة، من مجموع 24,524 إصابة حتى الآن.

وكذلك سجلت البحرين وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 46 شخصاً، كما سجلت 317 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 18,544 إصابة حتى الآن.

كما سجلت موريتانيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 91 شخصاً، كما سجلت 104 إصابات جديدة، من مجموع 1,887 إصابة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 76 شخصا، كما سجلت 1,274 إصابة جديدة، من مجموع 80,876 إصابة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 291 شخصاً، كما سجلت 342 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 42,636 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 298 شخصاً، كما سجلت 511 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 36,431 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 92 إصابة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,885 حالة، توفي منهم 212 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي إصابة 36 شخصاً لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,501 حالة، توفي منهم 43 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الصومال إصابة 24 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,642 حالة، توفي منهم 88 شخصاً حتى الآن.

وسجلت لبنان إصابة 18 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,464 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 18 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 979 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وفي تونس تم تسجيل 14 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,110 حالات، توفي منهم 49 شخصاً حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن إصابة 13 مواطناً، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 689 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.