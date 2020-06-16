جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين خلال اقتحام مدن الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء 16 -6- 2020 حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام مدن عدة من الضفة المحتلة.

وعاث جيش الاحتلال خرابًا ودمارًا في البيوت التي اقتحمها فجر وصباح اليوم قبل أن يعتقل عددًا من الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبين لديه.

ففي بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين المحتلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين وداهمت عدة منازل وفتشتها.

ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد واعتقلت الشابين حافظ ابراهيم أبو بكر، والأسير المحرر عامر عبد الرحمن بعجاوي، بعد اقتحام منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة رام الله، ونفذت عمليات تفتيش وعربدة، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

ولفتت مصادر محلية، إلى إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت أحياء: الطيرة بالقرب من سرية رام الله الأولى، والمنطقة الصناعية، وعين منجد، وبطن الهوا، حيث دارت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.