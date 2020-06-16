يحظى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 16-6-2020 على اهتمام كبير لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

وتشهد أسعار الدولار هذا اليوم انخفاضًا طفيفًا أمام الشيكل الإسرائيلي، وجاء سعر الشيكل مقابل الدينار الأردني واليورو الأوروبي والجنيه المصري على النحو التالي:

سعر صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 16-6-2020

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.44

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.82

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.83

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.21

وننوه لمتابعنا الأعزاء بأن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي تتغير بين لحظة وأخرى لا سيما في ساعات النهار وفقًا للعرض والطلب في السوق السوداء.