ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية الى ١٣٤

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى134 حالة وفاة، بينما سجلت 1976 إصابة، وتأتي هذه المعطيات بعد تسجيل حالتي وفاة في السعودية وأميركا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إن حالتي وفاة سجلتا في صفوف الجاليات الفلسطينية في السعودية وأميركا، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، بوفاة محمد فؤاد الحادي (38 عاما) من الجالية الفلسطينية في السعودية، ومثقال سليمان القاضي (67 عاما) في أميركا، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وسجلت، أمس الأحد، وفاة للمواطن رائد فؤاد صلاح، في الأربعينيات من العمر بمدينة شيكاغو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 60، وتسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 843 بصفوف الجالية في الولايات المتحدة.

وتواصل سفارة فلسطين والقنصلية العامة لدى السعودية متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، مؤكدة تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.

وبينت أن حالة من حالتي الوفاة اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الإخبارية لمهندسين فلسطينيين في السعودية لم تكن بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الطبي الرسمي للوفاة، في حين أن نتائج فحوصات حالة الوفاة الثانية لم تظهر بعد، وهي تعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص في السعودية.

وأكدت سفارة فلسطين لدى تشيلي تعافي جميع الحالات المصابة في صفوف الجالية التي بلغ عددها 18، بعد تسجيل 12 حالة تعافي جديدة، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.