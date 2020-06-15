طريقة عمل السلطة التركية الحارة في دقائق معدودة وهذه مكوناتها وخطوات اعدادها

ازدادت في الفترة الأخيرة الطلب على طريقة عمل السلطة التركية الحارة، حيثُ أصبحت للسلطة رونقًا خاصة لها كونها تعتبر كمقبلات مع المشاوي والاسماك في المطاعم أو في معازم الخاصة في البيوت.

واستطاعت السلطة التركية الحارة، أن تستحوذ بمكان خاص لها على موائد الطعام، إذ يعتبر طبق السلطة جميل ويضاهي الاطباق الأخرى، كونه طعمه لذيذ وشهي.

وحققت السلطة التركية في هذه الفترة، صيتًا واسعًا لها بين العائلات العربية والمطاعم أيضً، كما انها تنتمي إلى الاطباق التركية العريقة، وهي تعد أكلة مفضلة لدى الكبار والصغار.

موقع فلسطين اليوم الاخباري، لا يزال يواصل تقديم خدمات طرق اعداد لأشهى المأكولات العربية وأخرى اجنبية، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لحضراتكم مكونات السلطة التركية الحارة لتقديمها مع المشاوي والاسماك، وطرق اعدادها.

مقادير السلطة التركية التي تُقدم مع المشاوي والاسماك:

فلسطين اليوم وضعت لكم، مكونات السلطة التركية، وهي:

بصل مقطع قطع صغيرة.

بقدونس مفروم ناعم.

زر ثوم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة شطة حارة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وكوب من رب الطماطم.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات السلطة التركية المستخدمة مع المشاوي والاسماك:

ويترتب على صانع السلطة التركية في البيت أو أي مكان، أنه بعد أن يحضر مكونات السلطة المرفقة في الاعلى، أن يقوم بخلط جميع المكونات، كما وتوضع في الثلاجة لحين التقديم, ونقدم لكم طعامًا هنيئًا.

كما يقدم الموقع طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، وهي مشهورة ايضًا كسابقتها، مع الحفاظ على طعمها اللذيذ والشهي.

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

تعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.