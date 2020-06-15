التعليم في مصر يصدر قرارات جديدة بشأن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة ولدبلومات الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع.

وجاء ذلك عقب عقد الوزارة اجتماعًا لها مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان السير ورؤساء كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حول الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019/2020، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز)، ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وقالت إن :الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة".

وأضافت أنه يترتب على الطالب توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة، مشددًا على ضرورة توفير الجو المناسب والامن لأداء الامتحان للطلبة.

أعلنت الوزارة، أنها سمحت بتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية، حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، مع ضرورة تقديم ما يثبت ذلك.

وطالبت من الطلبة عرض حالتهم الصحية لمن تستدعي حالته على المسؤول الصحي بالمدرسة للحفاظ على احقيتهم.

وشدّدت وزارة التعليم، على رئيس اللجنة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.