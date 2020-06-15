عشاق محمد صلاح يحتفلون يعيد ميلاده الثامن و العشرين

احتفل مشجعو و محبو مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد النجم المصري، محمد صلاح الثامن والعشرين.

وولد "مو صلاح" يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية المصرية، ويحتفل الاثنين بعيد ميلاده الـ28.

وكان فريقه ليفربول أول المهنئين، حيث نشر على صفحاته الاجتماعية مقطع فيديو باللغة العربية يتحدث عن صفات ومهارات اللاعب، مرفقا إياه برسالة: "بعزمه وإصراره وحبه لكرة القدم توج محمد صلاح ملكا لقلوب كل مشجعي ليفربول! كل عام وأنت بخير يا صلاح كل عام وأنت ملك".

كما احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذكرى ميلاد صلاح، حيث نشرت صفحته العربية على "تويتر" رسالة محفزة مرفوقة بصورة اللاعب، وكلمات: "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28.. كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق".

مجموعة من تغريدات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي:











يشار إلى أن مسيرة صلاح الكروية تميزت بحصده العديد من الجوائز الفردية المهمة، مثل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ويطمح النجم المصري أن يختتم هذا الموسم بإحرازه لقب "البريمرليغ" مع فريقه ليفربول، الذي يتصدر البطولة بـ82 نقطة، حيث تستأنف المسابقة في خلال أيام بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.