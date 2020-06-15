إعلامي إسرائيلي يهدد باحتلال الأردن بدبابتين وخلال ساعتين

أثارت كتابات الإعلامي الإسرائيلي ايدي كوهين، عبر حسابه على "تويتر"، والتي هدد بها احتلال المملكة الأردنية بساعتين، وذلك في أعقاب رفض الملك الأردني عبدالله الثاني خطة "ضم" الضفة.

وقال كوهين في تغريدته ضد الاردن: إن " مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب"، وأنه "لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون".

وأضاف في رسالة للمك الأردني: "يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل".

مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן ???????? (@EdyCohen) June 14, 2020

وجاءت تغريدات الاكاديمي الإسرائيلي كوهين، في وقت تشهد فيه الأوضاع السياسية الفلسطينية حالة غليان، بعد نيّة قادة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت، في 1 يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، دعا رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، المملكة الاردنية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة (إسرائيل) عسكريًا، ردا على مخطط الضم.

واجتمع اليوم، كلا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الجديد بيني غانتس، مع السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، وبحثا معه في القدس المحتلة، خطة ضم الضفة، التي تعتبر من مشاهد "صفقة القرن".