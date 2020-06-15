الكيلة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع اجمالي الإصابات إلى  689

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت الكيلة، أن الصحة سلجت ثلاثة إصابات، منها إصابتان في الظاهرية (38 عاماً، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما) في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وجميعهم كانوا مخالطين لمصابين سابقين.

وبيّنت أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 689، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة بلغت 114 حالة.