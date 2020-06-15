الاعلام العبري: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة" بعد سقوط صاروخ

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول".

و وفقاً لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن الصاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول"، بعد أن دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

و من جهته أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي، اشكول، و قال: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"إسرائيل" نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط".