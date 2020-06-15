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الاعلام العبري: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة" بعد سقوط صاروخ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:11 - 15 يونيو 2020
رشقات صاروخية رشقات صاروخية
تقارير
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول".

و وفقاً لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن الصاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول"، بعد أن دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

و من جهته أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي، اشكول، و قال: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"إسرائيل" نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط".

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