18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان من العينات العشوائية مجهولة المصدر، و16 حالة غير محليّة.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء في الأردن، فإن الاصابتين المحليتين سجلت إحداها في لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً، والاخرى في لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة ايضا، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 979 حالة.

كما سُجِّلت (10) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً.