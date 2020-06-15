تعرف على مقادير كيكة الكاكاو المتناولة في مطابخ الجميع وتمتع في تناول طعمها اللذيذ

تُعد كيكة الكاكاو من أفضل الحلويات المقدمة في الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد، إذ تعتبر طريقة عملها سهلة وبسيطة، كما ان مكوناتها متوفرة في كافة المطابخ والمحلات التجارية.

واستطاعت كيكة الكاكاو أن تثبت حضورها على موائد الإفطار، لاسيما على الموائد المقدمة في المناسبات الخاصة، حيثُ يفضل تنازلها كافة الشرائح العمرية لسهولة مضغها وطعمها اللذيذ.

مع الثوة التكنولوجية وظهور شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت البحث عن طريقة اعداد كيكة الكاكاو التي انتشرت بين الأسر العربية، سهلة ولا تحتاج إلى أي عناء في معرفة مكوناتها خطوات اعدادها وعمل الصوص أي الشكولاتة الخاصة بها.

مقادير كيكة الكاكاو:

وتتوفر مكونات الكيكة الكاكاو في معظم المطابخ وهي لا تحتاج إلى أي عناء في الحصول عليها من الأسواق، وابرزها:

1 كوب دقيق

4 بيضات

½ كوب حليب

½ كوب زيت

1 كوب سكر

4 ملاعق صغيرة نسكافيه

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب كاكاو

طريقة عمل كيكة الكاكاو:

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الكيكة الكاكاو، على الصانع ان يقوم بإخفاق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم أضيفي كوب السكر مع استمرار الخفق، وبعدها أضيفي الدقيق تدريجياً والكاكاو.

ثانيًا: وبعد المرحلة الأولى، اضعي في صينية مدهونة بالزيت الكيك، ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً.

ثالثًا: وبخصوص عمل الصوص، اخلطي السكر مع الحليب والنسكافيه في الخلاط الكهربائي ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلظ قوامه.

رابعًا: وفي المرحلة الأخيرة، قومي بإخراج الكيكة من الفرن، واسكبي عليها الصوص وأدخليها البراد او الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

أما طريقة عمل الكيكة العادية، اتبع تلك الخطوات:

مكونات وجبة الكيك العادي :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك العادي (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.