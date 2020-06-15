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الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك يعلن موعد عيد الأضحى 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:42 - 15 يونيو 2020
عيد الاضحى عيد الاضحى
تقارير
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توقع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يكون يوم الجمعة الموافق 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى لعام 2020 في الدول العربية.

و بحسب الاتحاد، فمن المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما صرح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وستكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

يشار إلى أن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، صرح لصحيفة "فايننشال تايمز"

 

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