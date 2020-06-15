أسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الاثنين 15/6/2020

اسعار البيتكوين اليوم مقابل العملات العربية الاثنين 15-6-2020 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية، وننشر لكم هذا التقرير سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم و سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم و سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم و سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالى.

وفيما يلي نعرض لكم أسعار البيتكوين اليوم مقابل بعض من العملات العربية الأكثر بحثاً، وجاءت على النحو الأتى:

سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم الاثنين 15/6/2020

1 (BTC) بيتكوين = 9,389.4513 دولار امريكي (USD)

1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)

سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم 15/6/2020

1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)

1 (BTC) بيتكوين = 2,887.2250 دينار الكويتي (KWD)

سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم 15/6/2020

1 (EGP) جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)

1 (BTC) بيتكوين = 154,056.6901 جنية المصري (EGP)

سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم 15/6/2020