ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة عربية
  3. عرض الخبر

مصر تعلن استئناف النشاط الرياضي الكروي في 20 يونيو 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:18 - 15 يونيو 2020
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي المصري اليوم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي المصري اليوم
تقارير
جوال
مشاركة

أعلن وزير الشباب و الرياضة المصري، أشرف صبحي اليوم الاثنين أنه استئناف النشاط الرياضي الكروي في البلاد، بعد إعلان الحكومة عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

و أوضح صبحي بأن الحكومة المصرية وافقت على إعادة الدوري وإعادة المنافسات مع التدابير الاحترازية كاملة.

وتابع يقول: "وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة نشاط كرة القدم، بأنه سيبدأ النشاط التدريبي في 20 يونيو/حزيران، وإتاحة بدء المنافسات الرسمية لكرة القدم في 25 يوليو/ تموز".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات