مصر تعلن استئناف النشاط الرياضي الكروي في 20 يونيو 2020

أعلن وزير الشباب و الرياضة المصري، أشرف صبحي اليوم الاثنين أنه استئناف النشاط الرياضي الكروي في البلاد، بعد إعلان الحكومة عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

و أوضح صبحي بأن الحكومة المصرية وافقت على إعادة الدوري وإعادة المنافسات مع التدابير الاحترازية كاملة.

وتابع يقول: "وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة نشاط كرة القدم، بأنه سيبدأ النشاط التدريبي في 20 يونيو/حزيران، وإتاحة بدء المنافسات الرسمية لكرة القدم في 25 يوليو/ تموز".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي.