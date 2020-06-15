وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تؤكد خلو الشوكولاتة من "الكحول"

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت فحصًا مخبريًا في مختبرات الوزارة على عينات من الشوكولاتة، مؤكدة أن النتيجة كانت سلبية أي "أنها خالية من الكحول".

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن الصور التي تم نشرها عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم (RUM RAISINS HAZELNUTS)، لا يتم إدخالها الي أسواق قطاع غزة".

وأضافت أن الشوكولاتة الموجودة في أسواق غزة تحمل اسم (MARZIPAN)، مؤكدةً أنها "خالية من الكحول".

يُشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بعض الصور عن وجود شوكولاتة في غزة بها كحول، وهو ما نفته وزارة الاقتصاد الوطني اليوم.