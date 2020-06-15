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أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 15/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:15 - 15 يونيو 2020
تقارير
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وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية في الأردن، اليوم الاثنين، 35.2 دينار للشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.4 دينار للبيع، مع ضعف أحجام طلب وعرض.

وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان: "إن سعر بيع جرام الذهب عياري 24، للشراء من محلات الصاغة، 42 ديناراً، و31.2 دينار لعيار 18".

وأضاف علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 جرامات، بلغ 247 ديناراً، وبلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 جرامات 288 ديناراً.

ولفت أمين سر النقابة، أن أسعار الذهب بلغت بالسوق العالمية، حتى ظهر اليوم الاثنين، 1.715 ألف دولار للأوقية.

و جاءت اسعار الذهب من الأعيرة المختلفة في اسواق الأردن اليوم الاثنين 15/6/2020 كما يلي:

اسعار الذهب.PNG
 

 

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