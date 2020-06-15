5 نصائح تساعدك على تقوية جهاز المناعة لمكافحة "كورونا"

قدمت أخصائية تغذية في مركز خدمات الرعاية الصحية الشخصية bioniq، خمسة نصائح صحية لتعزيز النظام المناعي للأشخاص، من أجل مقاومة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكدت أخصائية التغذية كلاريسا لينهير، ان فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، منبهةً إلى أن النصائح المقدمة تعمل على تحسين النظام المناعي.

أولاً: ابدأ اليوم بشكل صحيح: من خلال تناول وجبة إفطار متوازنة، وتشمل خبز حبوب الجودر المغطى بالسلمون والأفوكادو وغيره من المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادان الاكسدة والفيتامينات

ثانيًا: تعزيز صحة الأمعاء :من خلال الاطعمة المخمرة وتعرف بأنها عملية غذائية حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا بتفكيك السكريات الموجودة في الطعام.

ثالثًا: التمارين الرياضية: حيثُ أوصت المختصة لينهير، بممارسة الرياضية والتي تعزز الدورة الدموية وخلايا الدم البيضاء.

رابعًا: النوم جيدًا: وأوضحت أن النوم جيدًا من سبع إلى تسع ساعات، يعزز الخلايا التائية في مكافحة المرض، كما نصحت النوم في غرفة حرارتها بين 16- 18 درجة مئوية.

خامسًا: إبقاء الجسم رطبا: ويساعد إبقاء الجسم رطبًا على التخلص من السموم، بالإضافة لتقوية النظام المناعي، وفق اخصائية التغذية.

وأشارت لينهير، إلى أن ترطيب الجسم، عبر التركيز على لترين من المياه يوميًا، مع شرب الليمون والزنجبيل.