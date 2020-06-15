موعد عيد الأضحى 2020 في مصر و السعودية

يتساءل الكثيرون في الوطن العربي عن الموعد الصحيح، للعيد الكبير، "عيد الأضحى" 2020 واليوم، ويترقب الكثيرون من المسلمين قدوم عيد الأضحى 2020، ويستعد الملايين منهم للتضحية في هذا اليوم المبارك.

ويعُد هذا اليوم هو ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم (عليه السلام) وإثبات إيمانه القوي بالله. لكن الله قد أبدله بذبح عظيم، وفرح الله بإيمان سيدنا ابراهيم وخضوعه التام لأوامر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل، قصة ذبح سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام وذلك الحدث العظيم في القرآن الكريم في سورة الصافات وقال الله تعالى في كتابه العزيز ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)).

موعد العيد الكبير 2020

من المقرر أن يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يوليو 2020، كما أن رؤية القمر هي من تحدد الوقت الصحيح للعيد لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.