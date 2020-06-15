إحصائية جديدة عن إصابات فيروس كورونا في دول عربية

أعلنت وزارتي الصحة الكويتية والبحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا المستجد من مرض (كوفيد-19).

وأوضحت الصحة الكويتية، أنها سجلت 772 حالة شفاء جديدة في الدولة، ما رفع عدد الحالات المتعافية أزيد من 27 ألفًا.

وفي البحرين، رصدت الصحة فيها 379 حالة شفاء إضافية، وبذلك يتخطى عدد المتعافين الـ13 ألفا، كما أعلنت عن وفاة حالتين ليرفع عدد حالات الوفاة إلى 45 حالة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، 1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع اجمالي الإصابات في الدولة إلى 21315 إصابة.

وأعلنت عن وفاة 45 شخصًا من مضاعفات "كورونا"، ليرفع عدد حالات الوفاة إلى 652.

أما في سلطنة عمان، قالت وزارة الصحة: "رصدنا 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مضيفةً إلى أربعة وفيات، ما رفع حالات الوفيات إلى 108.

وأوضحت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24524 حالة.