فيديو: الجيش التركي يهاجم أهداف تنظيم حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تدمير 81 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف المواقع التي يتخذها عناصر التنظيم قواعد لهم شمالي العراق.

وكتبت الوزارة: "الصور الأولى من عملية المخلب - النسر، حيث تم تدمير جحور الإرهابيين".

ومن جانبه هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، طياري سلاح الجو بنجاح العملية العسكرية، مؤكدا تدمير مواقع التنظيم، وقال:

* "دُمرَّت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

​* لذا نهنئكم جميعا، ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".