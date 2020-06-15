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فيديو: الجيش التركي يهاجم أهداف تنظيم حزب العمال الكردستاني

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 18:24 - 15 يونيو 2020
الجيش التركي - دبابة تركية الجيش التركي - دبابة تركية
تقارير
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تدمير 81 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف المواقع التي يتخذها عناصر التنظيم قواعد لهم شمالي العراق.

وكتبت الوزارة: "الصور الأولى من عملية المخلب - النسر، حيث تم تدمير جحور الإرهابيين".

ومن جانبه هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، طياري سلاح الجو بنجاح العملية العسكرية، مؤكدا تدمير مواقع التنظيم، وقال:

* "دُمرَّت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

* لذا نهنئكم جميعا، ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".

 

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