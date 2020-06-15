موعد تقديم طلبات الحصول على رخصة مثمن أراضي غزة

أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزةـ اليوم الاثنين 15 – 6 - 2020 عن آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على رخصة مثمن أراضي.

وأوضحت سلطة الأراضي في بيان لها نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن آخر موعد هو نهاية دوام يوم الأحد القادم 21/06/2020، مع التأكيد أن الأوراق الثبوتية اللازمة.

وفيما يلي نص بيان سلطة الأراضي بغزة:

نفيدكم علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على رخصة مثمن أراضي هو نهاية دوام يوم الأحد القادم 21/06/2020

مع التأكيد أن الأوراق الثبوتية اللازمة كالتالي:

1. صورة الهوية.

2. الشهادات العلمية ( دبلوم تخمين عقاري أو هندسة مساحة أو مدني أو معماري أو ادارة أو محاسبة أو قانون).

3. شهادات دورات تدريبية في مجال التثمين العقاري أو المساحي.

4. شهادة الخبرة ( افادة من مثمن أراضي مرخص لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات)

5. شهادة حسن سيرة و سلوك حديثة من وزارة الداخلية.



ملاحظات هامة:

- رسوم دخول الامتحان 200 دولار أمريكي غير مستردة يتم دفعها بعد قبول الطلب وحضور اللقاء التعريفي الخاص بالامتحان.

- تسلم الطلبات في الادارة العامة للمساحة.