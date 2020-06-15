نشرت وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة عن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للذين سبق وأن تقدموا لوظيفة معلم / معلمة في التخصصات المذكورة أدناه، مع العلم أنه سيتم الإعلان النهائي للأسماء وأرقام الجلوس ومواعيد وأماكن انعقاد الامتحان لكل تخصص لاحقاً.

كل من تنطبق عليه الشروط ولم يدرج اسمه ضمن القائمة المبدئية عليه التوجه إلى مكتب غزة الإقليمي – البوابة الرئيسية مصطحباً كافة الأوراق والشهادات الأصلية و صور عنها في موعد أقصاه 22/06/2020.

التخصصات المطلوبة لوظيفة معلم في الاونروا 2020

التربية الدينية (دين) الرياضيات (حساب) العلوم اللغة الإنجليزية اللغة العربية التربية الفنية المرحلة الدنيا التكنولوجيا المواد الاجتماعية علوم الحاسوب التربية الرياضية

رابط أسماء المرشحين لامتحان التوظيف في وكالة الأونروا بغزة اضغط هنا