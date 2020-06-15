ما حقيقة وفاة الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت بعد صراع مع مرض عضال

نفى الباحث والكاتب الإماراتي سلطان العميمي شائعة وفاة وفاة الشاعر ربيع بن ياقوت في ذمة الله، بعد صراع مع المرض في الإمارات العربية المتحد، مشيراً إلى أن خبر وفاته شائعة لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، بعدما نشر الآلاف من الناشطين، خبر وفاة الشاعر ربيع بن ياقوت في ذمة الله، بعد صراع مع المرض في الإمارات العربية المتحدة.

بدوره، قال الباحث والكاتب الإماراتي سلطان العميمي إن خبر وفاة الشاعر الكبير ربيع بن ياقوت عاري من الحقيقة، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله في الهاشتاق، داعيا الله أن يشفيه وأن يمده بالصحة والعافية وطول العمر.

وعبر النشطاء عن غضبهم، إزاء تناقل وفاة الشاعر بن ياقوت، إذ كتب أحدهم : "يعني الناس لهذه الدرجة مسألة الموت عاديّه عندهم، ربي يطوّل بعمره ويعطيه الصحة والعافية".

وأضاف الناشط الإماراتي أن من المفترض التأكد من أهل الشاعر ربيع بن ياقوت، لكن شاهدت حسابات موثوقه راسله الخبر، سائلة الله تعالى أن يعافيه ويطيل في عمره.

يُذكر أن ربيع من ياقوت هو أحد أبرز شعراء الشعر الشعبي في الإمارات وهو من مواليد عام 1928 ميلادي ويبلغ من العمر حاليا 92 سنة، وله العديد من المؤلفات الشعرية البارزة والباقية مع الزمن.

وبعد نفي وفاة الشاعر ربيع بن ياقوت الملقب بأنه فاكهة الشعر الإماراتي، استعرض عشاقه أبرز قصائده، منها علموها الرقص والغناء، بالإضافة إلى مشاركاته التلفزيونية النادرة التي كانت في بداية مشواره.

وغالباً ما يتعرض مشاهير الفن والسياسة وكرة القدم لشائعات كبيرة تتعلق بحالتهم الصحية ووفاتهم، ويقف ورائها غالباً صفحات وهمية تهدف لكسب الربح والتفاعل الجماهيري.