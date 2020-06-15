نتنياهو: خطة ضم أجزاء من الضفة لن تتم دفعة واحدة

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين 15-6-2020 أن تطبيق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لن تتم دفعة واحدة.

وقال نتنياهو وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبريةـ: "إن خطة الضم ستنفذ على مراحل متعددة وقد تم نقاش تطبيق الخطة مع كبار ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال".

وأضاف: "لا يتم الضم مرة واحدة، ولكن سيتم تنفيذه على مراحل"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت موافقة غانتس وأشكنازي حول تطبيق خطة الضم.

وفي سياق آخر، أكد مكتب نتنياهو، أن الأخيرة استقبل اليوم، في مكتبه ب القدس أعضاء حركة "رجال الأمن" الذين جاؤوا للتعبير عن دعمهم له لخطة الضم.