شركة الكهرباء تطلق حملة لإزالة التعديات على الشبكة

أطلقت شركة توزيع الكهرباء بغزة، حملة مكثفة في مختلف محافظات قطاع غزة، لتنظيم شبكات الكهرباء ومعالجة الفاقد الفني أو "الهدر الكهربائي"، والذي يؤثر بشكل مباشر على منظومة الكهرباء ويعيق تحسين خدمة الكهرباء في القطاع.

وأفادت الشركة أن الحملة تحت شعار(#مسئوليتك_تحميها)، وسيشارك فيها العديد من الطواقم الهندسية والفنية.

وأكدت الشركة في بيان مساء اليوم الاثنين، على عدة نقاط أهمها أن الحملة تهدف إلى تقليص الفاقد الفني إلى "المستوى الطبيعي"، وذلك عبر عدد من الإجراءات الميدانية والفنية ومنها وضع حد للتعدي على المال العام المتمثل بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات والتلاعب في العدادات وتمديد خطوط القلاب.

وأوضح البيان أن هذه الحملة ستمكن الشركة من زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة العمر الافتراضي لمكوناتها المختلفة، وتخفيض معدل الإهلاك، وهو ما سينعكس ايجاباً على الأداء ويضع حد للممارسات غير المسئولة التي تؤدي لزيادة الأحمال.

وأضاف البيان أن الشركة ستعمل مع جميع الاطراف الرسمية والأهلية والخاصة لتحقيق أهداف الحملة المتمثلة في وقف التجاوزات والتعديات لتحسين الواقع الكهربائي في القطاع.

وأكدت الشركة أنها ستسخر إمكاناتها لتنفيذ خطتها والتي من بينها تركيب عدادات ذكية في كثير من الأماكن وتركيب وحدات قياس على خطوط الكهرباء وربطها بمنظومة قراءة وتوثيق ذكية.

ووجهت الشركة دعوتها لجميع الأطراف وخاصة الجهات الرسمية ووسائل الاعلام بضرورة المساهمة في هذا الجهد الوطني الذي يتطلب رفع الوعي واشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك والالتزام وتصويب الأوضاع المخالفة وغير القانونية.

وطالبت المخالفين بسرعة تصويب أوضاعهم وازالة تعدياتهم بشكل فوري لأن الحملة ستتضمن العديد من الاجراءات التي تهدف لضبط المخالفات وتصويب الأوضاع، واتخاذ الإجراءات القانونية والمخالفات المالية للذين يصرون على مواصلة تعدياتهم على المال العام.