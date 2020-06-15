

أعلنت وسائل إعلامية محلية يمنية مساء اليوم الاثنين 15-6-2020 عن سبب وفاة الفنان حسن علوان في اليمن.

وأثار خبر وفاة علوان عن عمر ناهز الـ 58 عامًا حالة من الحزن الكبير على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في اليمن.

وأوضحت صحيفة الحدث اليمنية أن سبب وفاة الفنان حسن علوان في اليمن هو اصابته بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

يُشار إلى أن الفنان علوان أصيب بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، حيث نقل على اثرا الاصابة إلى أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة إلا أن اوفته المنية بعد تسكير في الشرايين وانتفاخ الرئة.

وقد ذاع صيت الفنان علوان خلال أدائه دور الشيخ طفاح في مسلسل همي وهمك وهو مسلسل رمضاني 2020



وقال الناشط عمرو عبدالسلام المالكي عبر تويتر:

* الموت يغيب الفنان القدير الكبير الشهير حسن علوان ممثل دور شخصية " الشيخ طفاح " نسأل من الله أن يتولاه بواسع رحمته.

* وشارك الفنان اليمني في العديد من الفعاليات محلياً وعربيا، ودخل مجال الفن قبل التمثيل، كما كان له أغنية باللهجة التهامية (عطاء ورب وكريم) والتي لاقت رواجاً كبيراً في ذلك الوقت (أيام التسعينات).