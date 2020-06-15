تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا بينهم 6 أطفال في محافظة الخليل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في محافظة الخليل المحتلة بينهم 6 أطفال.

وذكرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وأوضحت أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

ويرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 686 مصابًا فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة.