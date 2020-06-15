الخارجية المصرية: مصر قد تلجأ لمجلس الأمن الدولي فيما يخص سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول لأزمة سد النهضة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة أزمات متواصلة" بمقر وزارة الخارجية، الاثنين، أن "مصر التزمت بنهج التفاوض مع الجانب الإثيوبي وتحلت بنوايا صادقة للتوصل لاتفاق منصف للطرفين، لكن تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى".

واعتبر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير مع إثيوبيا لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت، مضيفا أن ذلك "سيضطر مصر لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلس الأمن، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".