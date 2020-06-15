موعد صرف المنحة القطرية.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5



كشف السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار امريكي لشهر مايو (أيار) والتي ستصرف في شهر (يونيو) حزيران 2020.

واوضح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية للقطاع خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

وأوضح السفير العمادي في بيان وزعته اللجنة بغزة، أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

ونفى السفير القطري بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.

كما نفى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدًا استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 (لم يتم التفعيل بعد)