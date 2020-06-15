رئيس الديوان الملكي الأردني السابق يكشف أسرارًا جديدة عن خداع "إسرائيل" لعبدالناصر في حرب 1967

قال المستشار السياسي للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة: أنَّ حرب العام 1967 كانت "فخاً" إسرائيلياً محكماً للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مشدداً على أنَّ الحرب لم تكن في حقيقتها حرباً دفاعية بالنسبة لـ"إسرائيل" كما روَّجتْ وأقنعت العالم بذلك.

وأوضح أبو عودة خلال حلقة نقاش نظَّمها نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة في العاصمة الأردنية عمان، أنَّ حرب 1967 فرضتْ على العرب فرضاً، إذ أنهم لم يكونوا -آنذاك- مستعدين لخوض معركة ضد "إسرائيل"، مشدداً على أن الدعاية الإسرائيلية نجحت بالترويج للحرب على أنها حرباً (استباقية)، واصفاً الادعاء بأنها ضربة استباقية بـ"الكذبة الكبيرة التي روّجتها إسرائيل وصدّقها العرب".

وأضاف أبو عودة: "أن حرب العام 1967 لم تكن في حقيقتها حرباً دفاعية، كما أدعتْ وروَّجت إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أرادت من وراء تلك الدعاية أنْ تكون حربها مبررة، كون الحروب والمعارك والجولات القتالية الدفاعية مبررة في ميثاق الأمم المتحدة"، متابعاً: "حرب العام 1967 كانت خدعة إسرائيلية كبيرة للراحل جمال عبدالناصر، ولم تكن سوى فخاً إسرائيلياً نصبَ له".

كما، وقال: " كانت إسرائيل -آنذاك- تعمل وتخطط وتستعد لتوجيه ضربة وقائية ضد الراحل عبد الناصر قبل أن تتعاظم قوة مصر، خشيةً من أن تشكل مصر تهديداً حقيقياً عليها، فاستغلت قرار عبد الناصر في مايو (أيار) 1967 بطلب انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، وروَّجت للأمر على أنه إعلان حربٍ عليها"، مشيراً إلى أنَّ الأمم المتحدة استجابت بشكل سريع لطلب سحب قوات الطوارئ، مبدياً دهشته من الاستجابة السريعة للأمم المتحدة لقرار سحب القوات الدولية".

وأردف أبو عودة: لم يكن جمال عبد الناصر يتصور أن الأمين العام للأمم المتحدة سيستجيب لهذا الطلب ، و لكن استجاب و سحب قوات الطوارئ الدولية بحيث جعل الكيان الصهيوني يبدو أمام العالم أنه في وضع يتطلب الدفاع عن النفس، فقام بشن هجوما في حزيران يونيو 1967، ووقعت هذه الحرب (..) حرب استدراج بحيث جعلت عبد الناصر يدخل حربا لا يريدها، " لقد كانت فخا لعبد الناصر وقع فيه."

واستذكر أبو عودة الذي كان حينذاك ضابطاً في المخابرات الأردنية ومقرباً من العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال كيف تحولت المنطقة إلى حالة حرب في أعقاب سحب قوات الطوارئ الدولية، مشيراً إلى أنَّ "إسرائيل" بادرت بعد انسحاب القوات الدولية إلى توجيه ضربة لمصر، وعليه اضطر العرب في ذلك الوقت للدخول إلى المعركة التي فرضت عليهم، لافتا إلى أنَّ "إسرائيل" نجحت من خلال الأساليب الدعائية الترويج بأنَ حرب 1967 استباقية، على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن مصر وبقيادة الراحل عبدالناصر كانت تنوي إعلان الحرب.

وأوضح السياسي الأردني المخضرم بأنَّ البيئة العربية ومن بينها مصر بقيادة عبدالناصر لم تكن مهيأة ومستعدة للدخول بالحرب، وقال: "إنَّ الحالة العربية كانت تعاني من انقسام بين معسكرين كبيرين، كان قسم يميل باتجاه المعسكر الاشتراكي الذي يتزعمه الاتحاد السوفياتي، وآخر يميل نحو الغرب".

وأشار إلى "أن البيئة العربية لم تكن على ما يرام"، وتابع: "كان هناك توتراً بين الحكومات العربية في ظل خوف كل طرف من الآخر، إلى جانب حروب انفصالية داخلية مثل الحروب في اليمن، والعراق، وسورية"، إضافة إلى انقسامها بين المعسكر الاشتراكي والغربي،

ولفت إلى أن "الخلافات العربية العربية لعبت دورها في اندلاع حرب 1967"، موضحا بأن مايدلي به ليس تحليلا أو اجتهادا، بل هي حقائق ومعلومات، مضيفا: عندما انفصلت سورية عن مصر عام 1961، أرادت سورية استفزاز عبد الناصر، فكانت خطاباتهم الإعلامية والسياسية تظهرهم على أنهم مستهدَفون من قبل إسرائيل، وأن اسرائيل تجهز لشن حرب قريبة، وبالفعل تمكنوا من استفزاز عبد الناصر الذي كان يعتبر نفسه درع العرب الحامي، والرجل القومي الذي يريد الدفاع عن المصالح العربية، لكنه للأسف لم يكن مستعدا للحرب، ولا يرغب فيها ليقينه بأنه عاجز عن مواجهة إسرائيل وإلحاق الهزيمة بها في ذلك الوقت".

وتابع: "كان السوريون آنذاك يهولون في حجم التهديدات الإسرائيلية بحقهم من أجل دفع عبدالناصر للحرب، "إذ تحدثوا عن حشود معادية على حدودهم، وعليه أرسل عبد الناصر الاستخبارات المصرية إلى الجولان، وأكدت تقاريرها عدم وجود حشود إسرائيلية باتجاه سورية، وهو ما أكدته الاستخبارات السوفياتية أيضاً" ، مشددا على أن الحرب كانت بهدف ضرب الرئيس عبد الناصر، وليس لضرب فلسطين، وقال: كان لدى عبد الناصر برنامج إصلاحي كبير على المستوى الزراعي والصناعي، وهو أمرٌ لا يتناسب مع السياسة الصهيونية، فأرادت إسرائيل ضربه من خلال التعامل مع سوريا بشكل عدواني، وذلك لاستفزاز عبدالناصر ودفعه للحرب، ويتابع أبو عودة : لابد من الإشارة هنا، إلى الهالة التي صنعها عبدالناصر لنفسه (..) "فهو كان يعتقد أنه منقذ العالم العربي ، وهكذا كان يقدم نفسه ".

وأضاف: "سوريا طلبت مرات عدة - في ذلك الحين- من عبد الناصر أن يدافع عنها ويقف إلى جانبها، ورغم أنه كان منهمكاً بالحرب في اليمن ، لكنه أرسل وفدا عسكريا إلى سوريا من أجل مراقبة خط الهدنة بين الكيان الصهيوني وسوريا"( حتى لا تهتز صورته بأنه الزعيم المنقذ).

وأعرب أبو عودة عن دهشته إزاء إذاعة الإتحاد السوفيتي أن هناك حشود صهيونية على الحدود السورية، بعد يومين فقط من تأكيدهم للوفد العسكري المصري عدم وجود قوات إسرائيلية، مما اضطر جمال عبد الناصر أن يقوم بتحركات في إطار المناورة لا الحرب، في رسالة منه للعرب أنه الزعيم والمنقذ الذي يتحرك إزاء أي مخاطر تتهدد أي قطرٍ عربي".

وشدد أبو عودة على أن عبد الناصر كان يدرك في حينها أنه لم يكن في وضع يسمح له بالدخول في حرب عسكرية، لاسيما أن جيشه في اليمن كان منهكاً من الحرب، لافتا إلى أن النظام الصهيوني استغل تلك المناورات السياسية واستثمر كل تلك النقاط للترويج امام العالم أنَّ حربها دفاعية واستباقية.

وعن نتائج حرب العام 1967، أوضح أبو عودة أنَّ هزيمة 1967 نتج عنها تحولات إستراتيجية كبيرة وخطيرة ، إذ كانت الدول العربية في الأمم المتحدة ترفض قرار التقسيم رقم 181 الذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947، والذي يقوم على مبدأ تقسيم فلسطين، غير أن حرب 1967 التي أدت لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وسيناء، ، جعلت التوجه للسلام ، هو في الانسحاب الإسرائيلي من الأرضي التي احتلها في عام 1967، وقال :"لقد حدث تحولا كبيرا وخطيرا، فلأول مرة في تاريخ الصراع الصهيوني العربي تتحول القضية الفلسطينية من قرار تحرير فلسطين إلى قرار استعادة الأراضي المحتلة عام 1967".

وأضاف: " هزيمة 1967 تركت بالفعل نتائج كارثية، فلقد قبل العرب قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي تم اعتماده بعد حرب حزيران يونيو 1967، وتخلوا في مقابله عن القرار 181 الصادر عام 1947"، مستدركاً: "للأسف هزيمة 1967 غيَّرت الأولويات، وزاد: لذلك ما نرفضه اليوم قد نقبله غداً، وهنا مثال لقد كنا نريد استعادة كل فلسطين، ولكن هذا الموقف تغيَّر بعد حرب 1967، بحيث نريد فقط استعادة ما احتله الصهاينة في عام 1967، وتابع: عندما أصبح شعار الفلسطينيين والعرب استرجاع الأراضي المحتلة أدى هذا إلى إخراج القضية الفلسطينية من بعدها القومي، وفي عام 1974 انتقلت القضية الفلسطينية من كونها قضية قومية ودولية إلى الحضن الأمريكي ودهاليز المفاوضات".

واعتبر المستشار السياسي للملك حسين أن هزيمة عام 1967 التي حلت في المنطقة أخرجت "إسرائيل" من أسوأ مرحلة كانت تمر بها منذ إعلانها دولة في العام 1949، موضحا بأن إسرائيل كانت تعاني من العزلة والحصار والمقاطعة الكبيرة من قبل العرب، الذين كانوا يرفضون بشكلٍ قاطع مبدأ وجودها، وقال: أنَّ الهزيمة قلبت الموازين ، كانت إسرائيل تلهث باستمرار خلف السلام، ولكن بعد هزيمة 1967 أصبح العرب هم الذين يلهثون خلف السلام لاستعادة أراضيهم المحتلة.

وأختتم أبو عودة حديثه عن نكسة عام 1967، قائلاً: "مأساة هزيمة 67 جاءت بالدرجة الأولى من الحكم العربي السلطوي، وغياب الأمة، وغياب البرامج والسياسات، وغياب المشاركة، وعدم وجود وعي سياسي حقيقي لدى الشعوب، وفي تلك المرحلة كانت العلاقة بين الحكام والمحكومين علاقة نفسية وعاطفية، وقال: كل ذلك أنتج لنا هزيمة 67".







