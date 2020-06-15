د. حمدونة: محاكم الأسرى "عن بُعد" غير قانونية ومطلوب حماية الأسرى

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً (مدى الحياة) على الشخص الواحد.

وأشار د. حمدونة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لمحاكمة عن بعد عبر خدمة فيديو "كونفرنس" وخاصة في معتقل النقب بحجة "كورونا وعدم الاختلاط "، كما ان إدارة السجون توقف زيارة المحامين للأسرى في السجون".

وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني.