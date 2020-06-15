يبحث عشاق الألعاب الإلكترونية على تنزيل ألعاب جهاز اكس بوكس Xbox One المجانية وتشغيلها.

وكانت الشركة المتخصصة أعلنت عن فترة مجانية لتنزيل ألعاب جهاز اكس بوكس Xbox One بدءً من نهاية الأسبوع الجاري.

الألعاب التي خصصتها الشركة لتكون مجانية هذا الأسبوع هي ما يلي:

6 Soulcalibur سول كاليبر 6 وRainbow Six Siege توم كلانسيز رينبو سايج Dead by Daylight ديد باي دايلايت

تنزيل ألعاب جهاز اكس بوكس Xbox One

وسيسمح بتنزيل هذه الألعاب في فترة محددة لمستخدمي جهاز Xbox Gold ولن يسمح بتنزيلها مجاني في المستقبل.

ويمكن لمن يرغب بتنزيل هذه الألعاب الجميلة عليه أن يبدأ تنزيلها من صباح اليوم الاثنين 15 – 6- 2020

ويمكن شراء اللعبة بسعر منخفض بشكل دائم.

وقد حققت الألعاب التي أعلن عن تنزيلها بشكل مجاني متابعة عالية جدًا وحققت تقييمًا كأفضل لعبة في نهاية الأسبوع الجاري.

وتضم لعبة SoulCalibur 6 قائمة مثيرة من الشخصيات الأيقونية القديمة وشخصيات الضيوف الخاصة مثل Geralt of Rivia وستوديو ابداع الشخصية الخاصة بك، والذي من المؤكد أنه سيشعل حماس المعجبين القديمين والجدد باللعبة.

يحتوي الإصدار الحصري من لعبة Rainbow Six Siege على جميع الخرائط وأنماط الألعاب، بالإضافة إلى جميع شخصيات النسخة الأولى والثانية.

كما وتتوفر الخصومات أيضاً في الإصدار الذهبي والنهائي، وكلاهما يحتوي على محتوى إضافي في اللعبة الشيقة.

جهاز اكس بوكس Xbox One

وحسب العديد من اللاعبين وعشاق الإكس بوكس، إن هذا الحدث يعتبر فرصة رائعة للاعبين الجدد لتجربة اللعبة والانخراط في معارك نارية تكتيكية متوترة تنطوي على اللعب الجماعي مع مجتمع ضخم عبر الإنترنت.

أما بالنسبة للعبة Dead by Daylight، فهي لعبة متعددة اللاعبين غير متكافئة تتميز بمجموعة من أيقونات الرعب الشهيرة.

وبحسب الوصف الرسمي للعبة: "ستقوم بلعب دور المطارد أو الفريسة في لعبة الرعب متعددة اللاعبين.

فالوعي المكاني هو المفتاح للناجين الذين يلعبون في منظور الشخص الثالث، بينما يركز القاتل على هدفه في وضع الشخص الأول، وكل ذلك في بيئات دائمة التغير.