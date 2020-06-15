اشتية يحذر من يخترق شروط السلامة العامة بسبب كورونا

حذر رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية جميع المواطنين في الضفة المحتلة من عدم الالتزام بشروط السلامة العامة التي أعلن عنها مسبقًا لحماية الصحة العامة من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وطالب اشتية أصحاب المحلات التجارية، والموظفين ومؤسسات المجتمع المدني، والمحاكم، والمطاعم، وغيرها، بأن يلتزموا بشروط السلامة العامة.

وقال: "لم نعلن بعد عن انتهاء الجولة الأولى من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوعز اشتية لكافة الجهات المسؤولة من محافظين وطواقم صحية وأجهزة امنية للقيام بجولات تفتيشية مفاجأة ابتداءً من غدًا الثلاثاء على كافة الأماكن التجارية والعامة والخاصة.

وأعلن د. اشتية عن إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول، ووضع أشخاص مخالطين لمصابين كورونا من محكمة رام الله، تحت الحجر الصحي بسبب الكشف عن إصابة أحد القضاة بفيروس كورونا.

وأوضح أن جميع الفلسطينيين مطالبين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة الى المساجد.

ولفت اشتية أن الحكومة قررت إعادة الحياة لطبيعتها بشرط الالتزام بشروط السلامة المهنية، كاشفًا أن هناك التزامًا ليس من الأغلبية.

وعبر عن قلقه من هذه الحالة، مذكرا ان الحكومة لم تعلن عن انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، وهناك في الجوار حالات متزايدة، وهذا يؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر.